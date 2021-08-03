9. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri Afiş Tasarımı Yarışması'nın jürisi açıklandı
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9. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri Afiş Tasarımı Yarışması'nın jürisi açıklandı

9. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri Afiş Tasarımı Yarışması'nın jürisi açıklandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel

9. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri Afiş Tasarım Yarışması'nın jürisi belli oldu.

9. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri Afiş Tasarım Yarışması'nın jürisi belli oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından düzenlenecek yarışmaya başvurular 10 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

Jüride Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarım Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neda Üçer ve Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mutlu Erbay yer alıyor.

Kazanan afişin sahibine 3 bin lira ödül verilecek yarışmaya, çevrim içi olarak "https://www.setemakademi.com" internet adresi üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

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9. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri Afiş Tasarımı Yarışması'nın jürisi açıklandı - Haberler
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