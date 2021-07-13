"9. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri Afiş Tasarımı Yarışması" başvuruları başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"9. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri Afiş Tasarımı Yarışması" başvuruları başladı

'9. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri Afiş Tasarımı Yarışması' başvuruları başladı
Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından düzenlenecek 9. Uluslararası İpekyolu Film Ödüllerinin afişi, yarışmayla belirlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından düzenlenecek 9. Uluslararası İpekyolu Film Ödüllerinin afişi, yarışmayla belirlenecek.

SETEM'den yapılan açıklamaya göre, bireysel katılıma açık olan "9. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri Afiş Tasarımı Yarışması"na gönderilen eserlerin herhangi bir yarışma ya da sergiye katılmamış, hiçbir yerde yayınlanmamış olması gerekiyor.

Son başvuru tarihi 10 Ağustos olan yarışmaya, çevrim içi olarak "https://www.setemakademi.com" internet adresi üzerinden başvuru yapılabilecek.

Festivalin duyurulması ve tanıtımında önemli katkı sağlayacak afişin sahibine, 3 bin lira ödül verilecek.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede iki ülke arasında enerji, turizm ve teknoloji başta olmak üzere muhtelif alanlarda yüksek bir iş birliği potansiyeli...
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede iki ülke arasında enerji, turizm ve teknoloji başta olmak üzere muhtelif alanlarda yüksek bir iş birliği potansiyeli...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Mustafa Varank Mustafa Destici İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şevval Sam Düm Tek Tek Ebru Gündeş Melisa Döngel
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"9. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri Afiş Tasarımı Yarışması" başvuruları başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 13:51:59. #1.16#

title