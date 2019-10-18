9. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi'ni 'Pazar Geliştirme Sponsorluğu' ile Destekliyor

18.10.2019 09:39

Yerli ve yabancı paydaşları buluşturan, sektörde Türkiye'nin önemli değerlerinden Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul ise sponsorluk desteği ile zirvedeki yerini alarak inşaat sektörünün uluslararası pazarlara açılımını desteklemeye devam ediyor.

Türkiye'nin küresel düzeyde rekabet ettiği, stratejik öneme sahip inşaat ve müteahhitlik hizmetleri sektörünün itici gücü inşaat malzemeleri sektörünün önde gelen üretici firmaları ile iş, ekonomi ve siyaset dünyasının önemli isimleri Türkiye İMSAD'ın düzenlediği 9. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi'nde bir araya geliyor. Sektörün en büyük etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Zirve'ye, yapı ve inşaat sektörünün en önemli buluşma noktası olan Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, 'Pazar Geliştirme Sponsoru' olarak destek veriyor. Türkiye'de inşaat ve yapı sektörü alanı, toplam üretime katkısı, dış ticaret hacmiyle, istihdamdaki payıyla ve pek çok sektörle doğrudan ilişkisi nedeniyle ülke ekonomisi için giderek büyüyen bir potansiyel taşıyor. Bu nedenle 5 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşecek Zirve ve bu kapsamda yapılan iş birliği de ekonomi gündeminin en önemli maddelerinden biri olacak.

'Rekabetin Şifreleri: Sınırsız Ticaret' temasıyla Swissotel The Bosphorus İstanbul'da gerçekleştirilecek Zirve; 85 milyar dolarlık iç pazar, 21,5 milyar dolarlık dış pazar, toplamda ise 106,5 milyar dolarlık (630 milyar TL'yi aşan) iş hacmine sahip sektörü bir araya getiriyor. İnşaat sektörünün içinde bulunduğu ekonomik şartlar, ihracata daha fazla önem verilmesine sebep oluyor. Dolayısıyla ihracatı artırabilmek için sorunlu alanların doğru belirlenip çözümler üretilmesi, doğru stratejilerle doğru aksiyon planları hazırlanarak bu planlar doğrultusunda ilerlenmesi gerekiyor.

Türkiye'nin en önemli beş sektörü arasında yer alan inşaatın desteklenmesi için Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul olarak; katma değer yaratıp, yeni iş fırsatları ile sektörün ekonomik gelişimine katkı sunduklarını belirten Hyve Group Bölge Direktörü Kemal Ülgen, "2019'da 42.'sini gerçekleştirdiğimiz Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul'da 101 ülkeden 7 binin üzerinde uluslararası ziyaretçiyi, sektörün temsilcileri ile bir araya getirdik. 43.'sünü 18-22 Nisan 2020'de düzenleyeceğimiz fuarımızda hedefimiz 11 bin uluslararası ziyarteçiyi Türkiye'ye getirmek. Sektöre olan katkımızı paydaşlarımıza verdiğimiz destekle de göstermek istiyoruz. Bu yıl 9.'su düzenlenen Uluslararası Kalite Zirvesi'ne Pazar Geliştirme Sponsoru olarak fuarımızın yurt dışındaki varlığını daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz," dedi.

İnşaat sektöründeki gelişmelerin, yan ve alt sektörlerle birlikte geniş bir ekonomik ve sosyal alanı doğrudan etkilediğini belirten Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, "İnşaat malzemeleri sanayisi, gerek toplam üretim, dış ticaret ve istihdamdaki payı, gerekse diğer sektörlerle yakın ilişkisi sebebiyle ülkemiz için stratejik önem arz eden sektörlerden biridir. Bu yıl zirvemizin teması 'Sınırsız Ticaret' çünkü ülkemizin en yüksek katma değerli ürünlerini üreten inşaat malzemesi sanayisi, ihracatta yeniden atağa kalktı. Türkiye olarak inşaat malzemesi üretiminde dünyanın en büyük 5 ülkesinden biriyiz. Küresel Rekabet Endeksi'nde yer alan 140 ülkenin 115'ine ihracat gerçekleştiriyoruz. Almanya, İngiltere, ABD'nin yanı sıra Orta Doğu'da; İsrail ve Irak en önemli pazarlarımız. Bu ülkeler ile birlikte Çin, Romanya, Fransa, Yemen ve İtalya; 2018 yılında en çok ihracat yaptığımız ilk 10 ülkeyi oluşturuyor. Dış pazarda 'Türk Malı' inşaat malzemelerine çok güveniliyor. Batı'nın standartlarıyla üretip Doğu'nun fiyatlarıyla rekabet ediyoruz" dedi. Ferdi Erdoğan ayrıca, Türk yapı sektörünün ve bölgenin en büyük organizasyonlarından biri olan Yapı Fuarı'nı uluslararası bir pazarlama platformuna dönüştüren Hyve Group'a; sektörün ihracat artışına ivme kazandırmasından ve 'Sınırsız Ticaret' temalı zirveye katkılarından dolayı teşekkür etti.

İhracat hacmindeki ivmenin sürekliliği sağlanmalı

2 ayrı oturumun yer alacağı Zirve'nin öğleden önceki 'Rekabeti Bozanlar-Maverik Sendromu' oturumunda; sektörün ihracatını artırırken dikkat edilmesi ve paydaşların yapması gerekenler, iş etiği, kurumsal strateji, yurtdışında marka korumanın önemi ve yurtdışı rekabette marka itibarı konuları ele alınacak. Öğleden sonraki 'Sınırsız Ticaret' başlıklı oturumda ise inşaat sektörü ihtacatını artırabilmek için çözülmesi gereken sorunlar, karayolu, demiryolu, deniz ve havayolu lojistiği ve tedarik zinciri ile ilgili yapılması gerekenler, paydaşların iş birliği içerisinden hareket etmesi ile dış ticaret performansını artırmanın yolları, ihracatta finansman konusu ve dış ticarette daha rekabetçi olabilmek için müşavirlik sektörünün önemi gibi konular irdelenecek.

'Markaların Rekabeti' ve 'Uyvar Önünde Bir Türk' başlıklı sohbet oturumlarının moderatörü Defne Sarısoy olacak. Ayrıca yerli ve yabancı konuşmacılar 'Rekabette Oyun Teorisi', 'Küyerelleşme', 'Herkes İçin Arttırılmış Gerçeklik', 'İnşaat Sektöründe Bilgi Daha İyi Nasıl Yönetilir?' başlıklı özel sunumlar gerçekleştirecek.

Zirvede buildingSMART Türkiye Buluşması

Ayrıca zirvede eş zamanlı olarak 'Rekabetin Sayısal Hali' başlıklı buildingSMART Türkiye Buluşması gerçekleşecek. Her biri alanında uzman yabancı konuşmacılar, 'openBIM; Hareket, Zihniyet ve Teknoloji', 'openBIM Eğitiminde Global Kriter: bSI Sertifikası', 'İnşaat Endüstrisinin Amazon Dönemi' başlıklı özel sunumlarını katılımcılarla paylaşacak.

İş, ekonomi, medya ve siyaset dünyasının önde gelen isimlerinin konuşmacı olarak yer alacağı '9. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi'nde sektörün her kesiminden 500'ü aşkın katılımcı buluşacak.

Kaynak: Bültenler