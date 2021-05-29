9. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

9. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları sona erdi

9. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları sona erdi
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen 9. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları, final müsabakalarıyla tamamlandı.

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen 9. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları, final müsabakalarıyla tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Okçular Vakfı tarafından düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde, final müsabakaları yapıldı.

Okmeydanı'ndaki Okçular Vakfı Spor Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporcular şöyle:

Klasik Yay Erkekler:

1- Sjef van den Berg (Hollanda)

2- Harun Kırmızıtaş (Türkiye)

3- Dan Olaru (Moldova)

Klasik Yay Kadınlar:

1- Alexandra Mirca (Moldova)

2- Ana Gabriela (Hollanda)

3- Elisabeth Straka (Avusturya)

Makaralı Yay Erkekler:

1- Mike Schloesser (Hollanda)

2- Nicolas Girard (Fransa)

3- Domagoj Buden (Hırvatistan)

Makaralı Yay Kadınlar:

1- Jody Vermeulen (Hollanda)

2- Lisell Jaatma (Estonya)

3- Amanda Milinaric (Hırvatistan)

Geleneksel Yay Erkek Menzil:

1- Peter Bogar (Slovakya)

2- Fatih Yıldız (Türkiye)

3- Mehmet Demir (Türkiye)

Geleneksel Yay Kadın Menzil:

1- Fatma Ayvacı (Türkiye)

2- Şebnem Saliha Çakıroğlu (Türkiye)

3- Nagihan Tunç (Türkiye)

Puta Koşusu Büyük Erkekler:

1- Oğuz Okçu (Türkiye)

2- Bayram Koçak (Türkiye)

3- Yutymak Muradil Uulu (Kırgızistan)

Puta Koşusu Büyük Kadınlar:

1- Sena Keçeci (Türkiye)

2- Nadezhda Kharitonova (Rusya)

3- Beyzanur Akhan (Türkiye)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

Basketbol: THY Avrupa Ligi Dörtlü Final
Basketbol: THY Avrupa Ligi Dörtlü Final
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Hasan Polatkan Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Demet Evgar Hülya Avşar Burak Sergen
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
9. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları sona erdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 19:26:16. #1.16#

title