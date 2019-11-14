14.11.2019 16:10 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:10

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi ile Amasya Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 9. Uluslararası Atatürk Kongresi sona erdi.

Milli Mücadele'nin ve Amasya Tamimi'nin 100. yılı dolayısıyla açılışı Saraydüzü Kışla Binası'nda yapılan kongrede, Amasya Üniversitesinde 3 gün boyunca sempozyumlar gerçekleştirildi.

Kongrede Atatürk döneminden bugüne kadar birçok konuda yaklaşık 120 bildiri sunulup tartışıldı.

Kongrenin sonunda Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı tarafından katılımcılara belge verildi.

Rektör Elmacı, Milli Mücadele'nin ve Amasya Tamimi'nin 100. yılında 9. Atatürk Kongresi'nin Amasya'da yapılmasından büyük onur duyduğunu söyledi.

Sempozyumlar şeklindeki tartışmalarda çok kıymetli bilgiler ortaya çıktığını belirten Elmacı, "Bildirilerden bir kısmı komşu ülkelerden katılan bilim adamları tarafından gerçekleştirildi. Kongrede Atatürk dönemi ve ülkemizle ilgili yeni bilgiler üretildi. Bunların yaygınlaştırılması konusunda kararlar alındı. Bir sonraki kongrenin cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştirileceği belirtildi." dedi.

Kaynak: AA