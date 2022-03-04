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"9. Ulusal Resim Yarışması"na başvurular başladı

AA, Fatih Türkyılmaz - Güncel
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İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından düzenlenen "9. Ulusal Resim Yarışması"nın başvuruları alınmaya başlandı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından düzenlenen "9. Ulusal Resim Yarışması"nın başvuruları alınmaya başlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında düzenlenen, "Opera ya da bale denince aklına ne geliyor?" konulu yarışmaya 7-11 yaş arası çocuklar katılabilecek.

Çocukların, opera ve bale sanatlarına ilgilerini arttırmak amacıyla düzenlenen yarışmaya katılacak çocukların resimleri, ressamlar tarafından değerlendirilecek.

Dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan resimler, 23 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilenecek.

Türk Telekomun dereceye giren ilk üç öğrenciye tablet hediye edeceği yarışmada, mansiyon ödülü olarak Güzin Gürel Vakfı tarafından resim malzemeleri ve İDOB çocuk oyunlarına iki kişilik davetiye verilecek.

Yarışmaya 12 Nisan'a kadar başvurulabilecek.

AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel

23 Nisan, İstanbul, Opera, Bale, Güncel, Haberler

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