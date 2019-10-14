9 ülkenin sanatçıları Gazipaşa'da buluşacak

14.10.2019 14:42

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde gerçekleştirilecek 4. Uluslararası Kültür ve Sanat Sempozyumu, resim, müzik, karikatür, heykel ve vitray alanında 9 ülkeden 31 sanatçıyı buluşturacak.

Sempozyum Küratörü Keziban Ertuğrul Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazipaşa Belediyesince düzenlenecek sempozyumun, 26 Ekim ile 2 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirileceğini bildirdi.

Etkinliğe Filistin, Hindistan, KKTC, Kosova, Arnavutluk, Gürcistan, Azerbaycan ve Suriye'den 31 sanatçının katılacağını belirten Yıldırım, sanatçıların sempozyum boyunca yeni eserlere imza atacağını kaydetti.

Sanatçıları kültür elçileri olarak değerlendiren Yıldırım, "Dünyanın çeşitli ülkelerinden birbirinden usta isimleri turizmin başkentinde ağırlayacağız. Sempozyum ülkeler arasında dostluk köprüleri oluşturacak ve sanatla dostluk bağlarını daha da güçlendirecek." dedi.

Gazipaşa Öğretmenevi'nde resim atölyesi oluşturulacağını ve etkinlik süresince sanatseverlerin atölyeyi ziyaret edebileceklerini dile getiren Yıldırım, isteyenlerin ünlü ressamlarla resim yapabileceklerini söyledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda çocuklarla resim yapma etkinliği de olacağını aktaran Yıldırım, yapılan eserlerin sergileneceğini belirtti.

Yıldırım, sempozyum kapsamında söyleşi ve konferanslar düzenleneceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA