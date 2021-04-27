9. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın sonuçları 6 Mayıs'ta açıklanacak
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9. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın sonuçları 6 Mayıs'ta açıklanacak

9. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın sonuçları 6 Mayıs'ta açıklanacak
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

Server Yaşam Vakfınca çevrim içi ortamda düzenlenen 9. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın sonuçları 6 Mayıs'ta "ufkayolculuk.com" sayfası üzerinden duyurulacak.

Server Yaşam Vakfınca çevrim içi ortamda düzenlenen 9. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın sonuçları 6 Mayıs'ta "ufkayolculuk.com" sayfası üzerinden duyurulacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 400 bin öğrencinin başvurduğu yarışmanın 1. aşaması, 25-26 Nisan'da 08.00-20.00 saatleri arasında "ufkayolculuk.com" adresi üzerinden çevrim içi gerçekleştirildi.

Soru ve cevapları Ufka Yolculuk YouTube kanalından yayınlanacak sınavın sonuçları ise 6 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de ufkayolculuk.com sayfasından açıklanacak.

Kategorisinde ülke bazında ilk 10 bine giren yarışmacılar ve il bazında ilk 15'e giren yarışmacılar 2. aşama sınavına katılabilecek.

2. aşama sınavı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde 23 Mayıs'ta belirlenen sınav merkezlerinde randevulu gerçekleştirilecek. Salgın tedbirlerinin sınavı gerçekleştirmeye imkan vermemesi durumunda sınav ileri bir tarihe ertelenecek.

Türkiye genelinde her kategoride laptop, elektrikli kaykay, bisiklet, bluetooth kulaklık, akıllı saat ve il bazında binlerce ödül, 2. aşama sınav sonuçlarına göre verilecek.

Ödül töreni sağlık koşullarının el verdiği imkanlara göre 5 Haziran'da yapılacak. Salgın nedeniyle alınan tedbirler dolayısıyla ödül törenin gerçekleştirilememesi halinde ödüller yarışmacılara posta yoluyla ulaştırılacak. İl geneli ödülleri, İl Sınav Düzenleme Kurullarınca haziran ve temmuz aylarında kazananlara takdim edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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