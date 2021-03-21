9. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'na başvurular devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

9. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'na başvurular devam ediyor

21.03.2021 10:47 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:03
9. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'na başvurular devam ediyor

Server Yaşam Vakfınca çeşitli yaş gruplarına yönelik yapılan 9. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'na kayıtların devam ettiği bildirildi.

Server Yaşam Vakfınca çeşitli yaş gruplarına yönelik yapılan 9. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'na kayıtların devam ettiği bildirildi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Sağlıklı Yaşam" konulu yarışmaya katılacaklar, detaylı bilgilere "ufkayolculuk.com" adresinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilecek.

"Sağlıklı yaşam için oku, sağlıklı yaşamı seç ve sağlıklı yaşam için harekete geç" parolasının belirlendiği yarışmaya internet sitesinden kayıt yaptıracak katılımcılar, 11-12 Nisan'daki birinci aşama sınavına interneti olan bilgisayar, tablet veya akıllı telefonlarla 08.00-20.00 saatlerinde 2 gün boyunca online girebilecek.

Online gerçekleştirilecek ikinci aşama sınav ise 23 Mayıs Pazar günü 10.00-12.00 saatlerinde web sitesi üzerinden yayınlanacak sınav merkezlerinde yapılacak.

Katılımcılar, yarışmaya ilkokul kategorisinde "Nereden Geliyor Bu Sesler?", ortaokul kategorisinde "Bir Acayip Yolculuk", lise kategorisinde ise "Sağlık Olsun!" kitaplarını okuyarak hazırlanabilecek.

Yarışmada ilk 3'e girenlere dizüstü bilgisayar ve elektrikli kaykay, diğer katılımcılara ise çeşitli hediyeler verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli
Magazin Binnur Kaya Aleyna Tilki Berrak Tüzünataç İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Fatih Terim Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 9. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'na başvurular devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 11:10:27. #1.16#
title