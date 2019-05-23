9'u öğrenci 14 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

DENİZLİ - Denizli'de lüks bir araç ile öğrencileri taşıyan minibüsün çarpışması sonu 9'u öğrenci 14 kişi yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Merkezefendi ilçesi 29 Ekim Bulvarında meydana gelen kazada, Kudsi Kabalar idaresindeki öğrencileri taşıyan 20 S 0312 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü kontrolsüz kavşakta Adil Kabaca'nın kullandığı 20 ABF 376 plakalı lüks araç ile çarpıştı. Kazada 9'u öğrenci 14 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, lüks araç yolun sağından, öğrencileri taşıyan minibüs ise yolun solundan gelirken, ardından araçlar kavşakta büyük bir gürültü ile çarpıştı. Çarpışma anı ise kameranın açısından yer alan ağaçta dolayı görülmedi. Kazanın hemen sonrasında ise çevredekiler büyük bir panikle araçlara doğru koşarak yardım etmeye çalıştı.

Kaynak: İHA