9. Transanatolia Rally Raid
Abant Tabiat Parkı'nda yarın başlayacak 9. Transanatolia Rally Raid yarışının start seremonisi yapıldı.
Abant Tabiat Parkı'nda yarın başlayacak 9. Transanatolia Rally Raid yarışının start seremonisi yapıldı.
Yarışlar için 7 ülkeden gelen 129 sporcu, Bolu Kent Meydanı'nda kurulan podyumdan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın işaretiyle çıkış yaptı.
Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte yarışa katılan araçlar ilgi odağı oldu.
Abant Tabiat Parkı'nda yarın saat 07.00'de başlayacak organizasyonun ilk etabında yarışçılar, Beypazarı, Nallıhan, Gordion ve Haymana etabını tamamlayacak.