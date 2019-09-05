05.09.2019 15:29

9 tonluk dev traktör tarım fuarının ilgi odağı oldu

Sivas'ta düzenlenen 6'ncı Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda devasa boyutu ve 750 bin liralık fiyatıyla dikkat çeken traktör ilgi odağı oldu

SİVAS - Sivas'ta düzenlenen 6'ncı Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda devasa boyutu ve 750 bin liralık fiyatıyla dikkat çeken traktör ilgi odağı oldu.

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 6'ncısı düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda sergilenen devasa traktör dikkatleri üzerinde topladı. Fuarı gezenler büyüklüğü ile dikkat çeken traktörün önünde fotoğraf çektirdi.

Firma yetkilisi Salih Sevim, traktörün fiyatını 750 bin TL olarak açıklayıp, traktöre üç müşteri çıktığını açıkladı. Sevim, "Traktörde tarımla ilgili yapılabilecek tüm donanımlar mevcuttur. Fuarında ilgi odağı. Arkadaşlar resim çekinmek için geldiler. Fiyatı 750 bin lira. Normal şartlarda Avrupa'da EURO ile satılıyor ama biz fuarda türk lirasını tercih ediyoruz. Pazarlıkta olduğumuz 3 kişi var, görüşmedeyiz" dedi.

Devasa traktör ile fotoğraf çekinmek için birbiri ile yarışan vatandaşlar ise traktörün boyutu ile kendilerini etkilediklerini söyledi.

Kaynak: İHA