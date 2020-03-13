9. THY Science Expo, eylül ayına ertelendi
Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi tarafından her yıl nisan ayında düzenlenen ve dünyanın sayılı bilimsel etkinlikleri arasında gösterilen Bursa Bilim Festivali, Koronavirüs (COVID-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında eylül ayına ertelendi.
13.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:02
Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi tarafından her yıl nisan ayında düzenlenen ve dünyanın sayılı bilimsel etkinlikleri arasında gösterilen Bursa Bilim Festivali, Koronavirüs (COVID-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında eylül ayına ertelendi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com