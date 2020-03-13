9. THY Science Expo, eylül ayına ertelendi Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi tarafından her yıl nisan ayında düzenlenen ve dünyanın sayılı bilimsel etkinlikleri arasında gösterilen Bursa Bilim Festivali, Koronavirüs (COVID-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında eylül ayına ertelendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi tarafından her yıl nisan ayında düzenlenen ve dünyanın sayılı bilimsel etkinlikleri arasında gösterilen Bursa Bilim Festivali, Koronavirüs (COVID-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında eylül ayına ertelendi. Kaynak: Dunya.com