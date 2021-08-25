9 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: "Mehmetçik'ten Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere geçit yok. Terörist saldırılarına karşı her türlü tedbiri alan Komandolarımız, 8'i Barış Pınarı bölgesinde, 1'i de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.