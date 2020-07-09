9 Temmuz Türkiye Koronavirüs Tablosu, 9 Temmuz Vaka Sayısı Kaç Oldu?
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9 Temmuz Türkiye Koronavirüs Tablosu, 9 Temmuz Vaka Sayısı Kaç Oldu?

9 Temmuz Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 9 Temmuz Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 9 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu.

9 Temmuz Türkiye Koronavirüs Tablosu, 9 Temmuz Vaka Sayısı Kaç Oldu?
09.07.2020 21:44 | Son Güncelleme: 09.07.2020 22:47

9 Temmuz Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 9 Temmuz Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 9 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 9 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu.

9 Temmuz Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 50.103 test yapıldığı ve 1.024 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 18 kişi hayatını kaybetti ve 2.879 kişi iyileşti.

9 Temmuz Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

9 Temmuz itibari ile son açıklanan verilere göre Türkiye'de toplam vaka sayısı 209.962 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.300'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.179 toplam entübe hasta sayısının ise 399 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 190.390 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada "Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor. " cümlelerine yer verildi.

Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/Bk5UZrcaG8

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 9, 2020

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Kaynak: Tamindir

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