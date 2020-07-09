9 Temmuz Perşembe DHA Spor Gündemi Teknik direktörler yabancı kuralı için ne dediler?

Teknik direktörler yabancı kuralı için ne dediler?

Fatih Terim: Yasaklarla kimse kalkınamaz

Erol Bulut: Yabancı sayısının serbest olması gerektiğini düşünüyorumTamer Tuna: Yerli sayısının fazla olması lazım ama bu süreç, altyapının iyi oluş sistemiyle ilerlemeliRıza Çalımbay: ya tamamen serbest ya sınır olmalıHikmet Karaman: İçinde artı olan her şeye karşıyımİbrahim Üzülmez: Yerli oyuncuların fiyatı artacak

SÜPER LİG18.30 Çaykur Rizepor - Hes Kablo Kayserispor21.00 Gaziantep FK - İttifak Holding Konyaspor21.00 Beşiktaş - Kasımpaşa

PFDK ve TAHKİM KURULUProfesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

AVRUPA'DAN FUTBOL20.00 Everton - Southampton (Cenk Tosun*)

21.00 Midtjylland - Kopenhag (Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

Kaynak: DHA