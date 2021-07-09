9 Temmuz 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 9 Temmuz Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 31536 sayılı Resmi Gazete
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9 Temmuz 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 9 Temmuz Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 31536 sayılı Resmi Gazete

9 Temmuz 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 9 Temmuz Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 31536 sayılı Resmi Gazete
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9 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 9 Temmuz Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

9 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 9 Temmuz Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

9 TEMMUZ RESMİ GAZETE KARARLARI

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARLARI

1292 Başta Marmara Denizi Olmak Üzere Denizlerimizdeki Müsilaj Sorununun Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar

1293 Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1294 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1295 Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Tarsus Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/07/2021 Tarihli ve 10308, 10312, 10313, 10314 ve 10315 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 26/5/2021 Tarihli ve 2019/13768 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 02/07/2021 Tarihli ve 211 Sayılı Kararı

–– Yargıtay 5, 9 ve 16. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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9 Temmuz 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 9 Temmuz Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 31536 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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