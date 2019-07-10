9 Temmuz 2019 Haberleri
9 Temmuz 2019 Manşet Haberleri.
- Hülya Avşar'dan takipçilerine yeni şarkı müjdesi!
- Kocasının cesediyle birlikte 25 saat kurtarılmayı bekledi
- Adana'da astsubay dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı
- Survivor 2019 şampiyonu Yusuf Karakaya itiraf etti: Adapte olamadım!
- Fenerbahçe, Mesut Özil'i kiralamak istiyor!
- ABD'den Türkiye'ye bir tehdit daha: S-400 anlaşması sürerse olumsuz sonuçlar olacak
- Ünlü oyuncu Sarah Jessica Parker tacize uğradığını itiraf etti
- Ali Babacan'ın ekibi anket yaptırdı! İşte bugün seçim olsa yeni partinin alacağı oy oranı
- Beşiktaş, Hannover 96 forması giyen Walace'ı transfer etmek istiyor!
- İngiltere'den Trump'a cevap: Saygısızca
- Bekçiyi bıçaklayan saldırgandan pes dedirten sözler: Çek çek memleket yakışıklı görsün
- Halil Ergün, filtreli fotoğrafıyla sosyal medya kullanıcılarının diline düştü!
- Şahan Gökbakar, ismini kullanan firmalar için düğmeye bastı!
- ABD'de bulunan ünlü eğlence parkı Disneyland'da çıkan kavganın görüntüleri sosyal medyada olay oldu
- Eski hocası, Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç'i öve öve bitiremedi
- Hamile kadının aracına saldıran maganda kardeşler için istenen ceza belli oldu
- Didem Soydan, sevgilisi için cesur pozlarından vazgeçti!
- Meclis'te gergin anlar! MHP'liler CHP'li Özgür Özel'in üzerine yürüdü
- Terör örgütü PKK'dan hain saldırı! 2 çoban infaz edildi
- Real Madrid, Luca Zidane'ı Racing Santander'e kiraladı
- Sinan Akçıl'dan rapçileri ayağa kaldıracak açıklama: İmitasyon duruyor
- Kılıçdaroğlu dahil 10 vekilin dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sevk edildi
- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Emre Mor yuvasına geldi
- Reyhanlı patlamasında gözaltı sayısı 21'e yükseldi
- Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye olay gönderme!
- İtalyanlar yazdı! Eljif Elmas, Napoli'de
- Trump'ın, Twitter kullanıcılarını engellenmesi yasaklandı
- Zeynep Mansur, havuz fotoğrafıyla takipçilerini büyüledi: Fiziğinle yakıyorsun ortalığı!
- İstanbul'da iş merkezinde korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
- Emina Jahovic'in Sadettin Saran ile barışma şartı herkesi şaşırttı!
- Arda Turan'a Fatih Terim şoku! Galatasaray'a transfer olacak mı?
- Yurt dışından alışverişe 5 ürün kısıtlaması
- Güzel şarkıcı Hatice, kırmızı mayosuyla sosyal medya akımına dahil oldu
- Fenerbahçe'de Comolli ile konuşan Şenol Çorlu ile yollar ayrıldı
- AK Parti'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili açıklama: Bazı rötuşların yapılması gerekli
- Ünlü spiker kadınların etek altından fotoğrafını çekerken yakalandı
- Beşiktaş, Domagoj Vida'nın sözleşmesini uzatıyor
- İmamoğlu'ndan canlı yayında iddia: Biz geldikten sonra belediyedeki araçların markası değiştirilmiş
- Olcay Şahan, Gazişehir Gaziantep yolunda!
- Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Watkins transferine onay verdi
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