'9. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' 19 Eylül'de - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"9. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" 19 Eylül'de

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Samsun'da, 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü' kapsamında bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek amacıyla "9. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" 19 Eylül Pazar günü yapılacak.

Samsun'da, 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü' kapsamında bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek amacıyla "9. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" 19 Eylül Pazar günü yapılacak.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Samsun İl Koordinatörü Hasret Subaşı yaptığı açıklamada, "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, 2013 yılında İzmir'de başlamıştır. 9 yıl içerisinde büyüyen bu etkinlik önce Türkiye'de daha sonra dünyada diğer şehirlerde bisiklete binen kadınların da dikkatini çekmiştir. Turumuz bu yıl yaklaşık 150 şehirde, yaklaşık 30 ülkede eş zamanlı olarak yine bağımsız gönüllü kadınlar tarafından yapılıyor, gururluyuz. Ortak dileklerimiz ve isteklerimiz var bizim: Kadın ve erkeklerin bu toplumda aynı haklara, yükümlülüklere sahip olduğunu ve her alanda kendilerini özgürce ifade etme hakları olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Biz binlerce kadın; pedallarımızın itici gücünü tüm toplumda da göstermek istiyoruz, çocuklarımıza daha temiz ve yaşanabilir dünya bırakmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Kadınların toplumda daha görünür olması ve sorumluluk almasını diliyoruz. Geçmişte 'iklim değişikliği' diyorduk, şimdi artık 'iklim krizi' diyoruz. Bunun etkilerini çok acı bir şekilde yaşadık yaşıyoruz. Ciğerlerimiz yanıyor, canımız yanıyor. Her bireyin bu konuda yapabileceği bir şeyler var. Biz bisiklete daha çok binerek dünyaya olumlu katkıda bulunabiliriz. 'Bir kişinin karbondioksit salınımı, otomobil ile gidilecek yol bisikletle gidildiğinde 15 kat azalıyor.' Biz 'iklim krizi' ne karşı yönetimlerin de derhal harekete geçmelerini istiyoruz" dedi.

"9. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" 19 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Çobanlı İskelesi'nden başlayacak.

(İHA)

9. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu 19 Eylül'de

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, ziyaret ettiği okulda öğrencilerin elini öptü

Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, ziyaret ettiği okulda öğrencilerin elini öptü

 Cani kocadan akılalmaz plan! Eşini öldürüp gömdükten sonra telefonundan 'İyiyim' mesajı attı

Cani kocadan akılalmaz plan! Eşini öldürüp gömdükten sonra telefonundan "İyiyim" mesajı attı

 Patlayan düdüklü tencere yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşturdu

Patlayan düdüklü tencere yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşturdu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yemek Tarifleri Mustafa Destici Ertuğrul Gazi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serenay Sarıkaya
Spor Abdullah Avcı Marcao Diego
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şenol Güneş Serenay Sarıkaya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: '9. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' 19 Eylül'de - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 12:29:35. #1.11#