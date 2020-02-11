9 suçtan aranıyordu

11.02.2020 09:58 | Son Güncelleme: 11.02.2020 09:58

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hakkında birçok suçtan aranma bulunan şüpheli, güvenlik güçlerinin sıkı takibi sonucu yakayı ele verdi.



Olay, akşam saatlerinde Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; hakkında 9 farklı suçtan aranma kaydı bulunan ve yaklaşık 10 sene kesilmiş hapis cezası olan S.Y. (26) operasyon ile kıskıvrak yakalandı. Şüpheli şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü. Güvenlik güçlerinin bir süredir şüpheliyi yakalamak için çalışma yürüttüğü, şüphelinin teknik takip neticesinde enselendiği öğrenildi.



İfadesi alınan şüpheli S.Y.'nin yarın Muratlı Adliyesi'ne çıkarılarak tutuklanması bekleniyor. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma ise sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA