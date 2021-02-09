9 Şubat Salı hava durumu! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! Bugün hava fırtınalı mı? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava fırtınalı mı olacak? Yağmurlu mu olacak? Hava sisli, güneşli mi olacak? İşte 9 Şubat 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

9 ŞUBAT 2021 SALI GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile İstanbul, Yalova, Bursa, Kütahya, Uşak, Antalya, Isparta, Zonguldak, Bartın, Artvin, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinde Erzurum ve Ardahan çevreleri ile Artvin'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ NELERDİR?

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, 17°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 19°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, gece saatlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 20°C Çok bulutlu, öğle saatleri ile gece saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 21°C Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yer yer sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, 18°C Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 17°C Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C Parçalı, zamanla çok bulutlu

KONYA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, 18°C Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 24°C Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 16°C Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C Parçalı bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı

AMASYA °C, 22°C Parçalı bulutlu

RİZE °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 24°C Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HAKKARİ °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 8°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu

9 ŞUBAT 2021 SALIİSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısı ile Yalova çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

9 ŞUBAT 2021 SALI ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?

Bölge genelinin parçalı bulutlu, sabah ilk saatlerde Zonguldak ve Bartın çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği beklenmektedir.

RÜZGAR: Güney ve Güneybatı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli, sabah saatlerinde Batı Karadeniz'de fırtına (90 km/sa) şeklinde eseceği, öğle saatlerinden itibaren fırtınanın etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir.

9 ŞUBAT 2021 SALI İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?

Bölge geneli parçalı çok bulutlu, İzmir il geneli, Aydın'ın batı ilçeleri, Manisa'nın kuzey ve batısı ile Edremit Körfezi çevreleri aralıklı sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredecek.

RÜZGAR: Güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

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