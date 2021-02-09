9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü
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9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü

09.02.2021 13:11 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:11
9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü

Yeşilay Tekirdağ Şubesi Başkanı Zafer Soykırlı, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yeşilay Tekirdağ Şubesi Başkanı Zafer Soykırlı, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Soykırlı, mesajında Yeşilay'ın Sigarayı Bırakma Günü'nde "Koronavirüs sigara içeni sever" mesajıyla herkesi sigarayı bırakmaya davet ettiğini belirtti.

Sigara, solunum yolunu tahrip ederek koronavirüse yakalanma riskini artırırken tedavi şansını da düşürdüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Yeşilay olarak 5 farklı bağımlılık türüyle mücadele ediyoruz ve tütün bağımlılığı ile ilgili çalışmalarımız da tüm faaliyetlerimiz içinde önemli bir yer tutuyor. Özellikle koronavirüsün 1 yıla yakın süredir hayatımızı etkilediği bu dönemde, akciğerlerimizin sağlığının ne kadar önemli olduğunu daha iyi anladık. Bu nedenle sigarayla mücadele edilmesi ve vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakması büyük önem taşıyor.

Yeşilay olarak herkese sigarayı bırakma çağrısı yapıyor ve sağlıklı bir yaşama ilk adımı atmaları için onlara davette bulunuyoruz. Bu konuda destek almaya ihtiyaç duyan Tekirdağlı vatandaşlarımıza Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimiz (YEDAM) aracılığıyla her zaman destek vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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