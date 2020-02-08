9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü
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9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü

Tarsus ilçesinde 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

08.02.2020 17:08 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:41
9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü

ilçesinde 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Sigaranın zararlarına yönelik mesajların yer aldığı pankartlarla Nikah Salonu'na kadar yürüyen vatandaşlar burada farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenledi.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, etkinlikte yaptığı konuşmada, sigaranın insan sağlığına zararlarını anlattı.

Konuşmaların ardından "Nefes Farkındalığı" konusunda konferans verildi.

Kaynak: AA
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