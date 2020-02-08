9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü
Tarsus ilçesinde 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Tarsus ilçesinde 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Sigaranın zararlarına yönelik mesajların yer aldığı pankartlarla Tarsus Belediyesi Nikah Salonu'na kadar yürüyen vatandaşlar burada farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenledi.
Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, etkinlikte yaptığı konuşmada, sigaranın insan sağlığına zararlarını anlattı.
Konuşmaların ardından "Nefes Farkındalığı" konusunda konferans verildi.