9 Şubat Doya Doya Moda kim kazandı? 9 Şubat Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu?

TV8'in en çok izlenen moda programı, Doya Doya Moda bu hafta da hız kesmeden devam ediyor! Programda konsept değişikliğine gidildi ve kızlar, erkekler beraber yarışıyor. Ünlü manken Ivana Sert'in jüri olarak katıldığı 9 Şubat Doya Doya Moda'da kim birinci oldu? Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? işte detaylar!

Birbirinden tarz 6 kadın ve 6 erkeğin yarıştığı TV 8 Doya Doya Moda'da yeni hafta başladı. İkili takım olarak yarışan kadınlar ve erkekler diğer 5 takımı geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele edecek! Bugün Doya Doya Moda konseptini en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 9 Şubat Doya Doya Moda kim kazandı? Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? 9 Şubat Doya Doya Moda puan durumu!

9 ŞUBAT DOYA DOYA MODA KİM BİRİNCİ OLDU?

9 Şubat Salı, kız isteme konseptiyle kızlar ve erkekler yarıştı. Kızlarda günün birincisi 20 puanla Özde ve Rabia oldu. Erkeklerde ise günün birincisi 20 puanla Erhan oldu.

DOYA DOYA MODA 500 TL'Yİ KİM KAZANDI?

Bu hafta konseptte değişikliğe gidildi. Artık yarışmacılar her gün arkadaşları için puan verecek ve en yüksek puanı alan kişiye 500 TL artı ödül para verilecek. Bu parayı bugün kızlarda Rabia kazandı.

9 ŞUBAT DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Tuğçe: 12

Rabia: 20

Özde: 20

Ceren: 16

Birben: 19

Fatma: 14

Ali Nail: 14

Adnan: 16

Emre: 17

Erhan: 20

Mehmet: 17

Batıcan: 18