9 Şubat Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

- Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 9 Şubat Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 11120304 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -İSTİKLAL mah sk bölgelerinde 09/02/2022 09:00:00 - 09/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 11120294 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -İSTİKLAL mah sk bölgelerinde 09/02/2022 09:00:00 - 09/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 11120306 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -İSTİKLAL mah sk bölgelerinde 09/02/2022 09:00:00 - 09/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. AVCILAR

NO: 11001627 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ŞEHİT JAN. KOM. ONB. UĞUR HANCI, ŞEHİT KOM. ÇVŞ. MURAT ALTINTAŞ sk bölgelerinde 09/02/2022 09:30:00 - 09/02/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BAĞCILAR

NO: 11001680 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1388., 1389., 1390., 1391., 1392., 1395., 1408., 1415., 1486., FEVZİ ÇAKMAK sk/ GÜNEŞLİ mah 1351. sk bölgelerinde 09/02/2022 00:00:00 - 09/02/2022 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 11001681 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1385., 1386., 1470., 1478., 1479., 1481., 1483., 1484., İSTİKLAL sk bölgelerinde 09/02/2022 03:00:00 - 09/02/2022 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 10942385 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 656., 658., 660., BAĞCILAR sk/ YENİGÜN mah 621., 639., 645., 647., 648., 649., 650., 651., 652., 653., 654., 655., 656., BAĞCILAR, KUTSAL sk/ YILDIZTEPE mah 464., 465., 472., 473., 474., 475., 477., 507., 508., 509., 513., BAĞCILAR, ŞEHİT TEĞMEN HASAN HÜSEYİN AKSOY sk bölgelerinde 09/02/2022 09:00:00 - 09/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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