9.sınıflar ne zaman açılacak? Liseler ne zaman açılacak? 9-10-12. sınıflarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

9.sınıflar ne zaman açılacak? Koronavirüs salgını sebebiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı. Ardından alınan tedbirlerle kademeli olarak yüz yüze eğitime geçildi. Ancak artan vakalar sebebiyle 20 Kasım'da yüz yüze eğitim ertelendi. Peki, Liseler ne zaman açılacak? 9-10-12. sınıflarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

9.sınıflar ne zaman açılacak? Liseler ne zaman açılacak?Koronavirüs salgını sebebiyle 21 Eylül'de kademeli olarak yüz yüze eğitim başladı. Son olarak 2 Kasım'da 5. ve 9. Sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Ancak artan vakalar sebebiyle 20 Kasım'da yüz yüze eğitime ara verildi. 22 Ocak'a kadar uzaktan eğitim devam etti. Milyonlarca öğrenci için üç haftalık yarıyıl tatili 15 Şubat'ta sona erecek. Peki, okullar ne zaman açılacak?

9 .SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

15 Şubat Pazartesi günü köy okulları tam zamanlı olarak tüm sınıflarda eğitime başlayacak. Diğer öğrenciler ise ikinci yarıyıla 15 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlayacak. 1 Mart tarihinde 81 ilde ilkokul, 8. ve 12.sınıf öğrencileri okullarına dönecek. 9. Sınıfların yüz yüze eğitime ne zaman başlayacağı ise şimdilik bilinmiyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün görünmüyor" açıklamasında bulundu.

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son açıklamada şu sözleri kaydetti:

15 Şubat itibarıyla, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek.

1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak, tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. 8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim anasınıfları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 1 Mart itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmaya başlanacak. Bilim ve Sanat Merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçecek.

Öğrenciler müfredatın tamamından sorumlu olacak. Yüz yüze eğitim saatleri dışındaki diğer saatlerde uzaktan eğitim yoluyla dersler işlenmeye devam edilecek. Bu durumdaki öğrenciler, EBA TV, EBA canlı ders ve harici canlı ders canlı ders uygulamaları gibi yollarla uzaktan eğitim almayı sürdürecek.

Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler, okul müdürlüklerine yazılı başvuru yapabilecek. Yüz yüze eğitime gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak.

İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders 30 dakika, teneffüsler ise 10'ar dakika olacak.