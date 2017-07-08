9. Sincan Yağlı Güreşleri Başladı

Bu sene 9.su düzenlenen Sincan Yağlı Güreşleri büyük bir heyecanla başladı. 300'ü aşkın sporcunun kıran kırana mücadelesine sahne olan güreşleri binlerce vatandaş heyecanla takip ediyor. Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi son sınavını veren sporcular başpehlivanlık için kol bağladı.



Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların buluştuğu Sincan Yağlı Güreşleri başladı. Sincan Belediyesi tarafından bu sene dokuzuncusu düzenlenen güreşlerini izlemek isteyen binlerce vatandaş saatler öncesinden yerlerini aldı.



Görkemli bir törenle açılışı yapılan Sincan Yağlı Güreşleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımının konseri sonrası Kur'an tilavetiyle başladı. Şölen havasında geçen organizasyonun ev sahipliğini üstlenen Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna er meydanına gelen tüm sporculara başarılar diledi. Sincan Şehir Stadyumu'nda düzenlenen yağlı güreşlerde başpehlivan, baş altı, büyük orta, küçük boy, küçük orta, deste, tozkoparan, teşvik ve minik dallarında toplam 340 sporcu, 13 siklette kıran kırana mücadele etmeye başladı.



Başpehlivanlar er meydanında



Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi son sınavını veren Mehmet Yeşilyeşil, Süleyman Aykırı, Faruk Akkoyun, Hüseyin Demir, Mahmut Kavakçı, Ünal Kahraman ve Hamza Köseoğlu'nun da aralarında bulunduğu 20 başpehlivan Sincanlıları peşrevle selamladı.



Etkinlikte FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe kalkışması sırasında şehit olan kahramanlar da unutulmadı. Tribünlerde Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın "15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız" ve "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum" mesajları dikkat çekerken aziz şehitlerimizin ruhuna hediye edilmek üzere Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Kırkpınar baş cazgırlarından Tokur Mehmet de manileri ile 15 Temmuz'u ve aziz şehitlerimizi andı. - ANKARA