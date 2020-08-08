9 sığınmacı kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında açık denizde sürüklenen 9 sığınmacı Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
08.08.2020 10:29 | Son Güncelleme: 08.08.2020 11:29
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında açık denizde sürüklenen 9 sığınmacı Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından lastik botun motoru sökülen ve içinde 9 kişinin bulunduğu sığınmacı grubunun sürüklendiği bili sonrası Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Lastik bot içinde bulunan 9 sığınmacı sahil güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. - MUĞLA
Kaynak: İHA