9 sığınmacı kurtarıldı Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında açık denizde sürüklenen 9 sığınmacı Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında açık denizde sürüklenen 9 sığınmacı Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından lastik botun motoru sökülen ve içinde 9 kişinin bulunduğu sığınmacı grubunun sürüklendiği bili sonrası Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Lastik bot içinde bulunan 9 sığınmacı sahil güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA