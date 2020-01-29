9. Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarına doğru

29.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:10

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, Penye Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği (PEN-KON) ve KOSGEB destekleriyle Akort Fuarcılık tarafından düzenlenecek 9'uncu Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı (PENTEX) 5 Şubat Çarşamba günü kapılarını ziyaretçilerine açacak.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep ve ülke ekonomisinde önemli yeri olan fuarda, 110 katılımcı firma ve 300 marka yer alacak.

Fuarda, penye ürünleri, konfeksiyon ürünleri, iplikten lazer kesim ve dijital baskı makineleri, penye makineleri, dokuma makineleri, konfeksiyon boya ve yardımcı kimyasallarından mesleki yayınlara varıncaya kadar geniş bir yelpazede ürün ve teknolojiler sergilenecek.

Ortadoğu Fuar Merkezi'nde saat 14.00'te açılacak fuar, 8 Şubat'a kadar 10.00-18.30 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Fuarda Gaziantep firmalarının yanı sıra, Adana, Bursa, Denizli, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri ve Konya'dan da çeşitli firmalar stant açacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'in her koşulda üretim ve ihracat üssü olmaya devam ettiğine dikkati çekti.

Gaziantep'in başarısında tekstil ve hazır giyim sektörlerinin payının oldukça önemli olduğunu ifade eden Ünverdi, "Bu güzide sektörlerimizin önemini bildiğimiz için sektörün ilk ve tek fuarı olma özelliğini taşıyan PENTEX Fuarı'nı 9 yıl önce düzenlemeye başladık. Her fuar kendi sektörüne ayrı bir değer katıyor. Bu fuarımızda penye, tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim sektörümüze katma değer ve farklılık katacak. Buna canı gönülden inanıyor, fuarın düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA