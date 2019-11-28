28.11.2019 20:20 | Son Güncelleme: 28.11.2019 20:22

9 öğrenci alev topuna dönen serviste yanmaktan son anda kurtuldu

Hareket halindeki öğrenci servisi alev topuna döndü

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde içerisinde 9 lise öğrencisinin bulunduğu minibüs seyir halindeyken yanmaya başladı. Şoförün durumu erken fark etmesi ile öğrenciler araçtan indirilirken, minibüs ise yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ketenciler Köyü mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Ketenciler ve Kızılca Köyü'nden Kdz. Ereğli Endüstri Meslek Lisesi'nde eğitim öğrenim gören öğrencileri taşıyan Ramazan Yener idaresindeki 67 AAS 396 plakalı minibüs akşam öğrencileri köylerine götürdüğü sırada motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücüsü 9 öğrenciyi minibüsten indirerek kendisini de son anda dışarı attı. Motor kısmında başlayan yangın kısa sürede minibüsün her tarafını kapladı. Yaklaşık 10 dakikada alev topuna dönen minibüse Kdz. Ereğli Belediyesi itfaiye müdürlüğü ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri minibüsteki yangını söndürürken araç kullanılamaz hale geldi. Büyük bir korku ve panik yaşayan öğrenciler ise yangın yerine gelen aileleri tarafından alınarak evlerine götürüldü. Jandarma ve itfaiye yangının çıkış sebebini araştırırken savcılık yangınla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA