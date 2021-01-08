9 ocak cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? 9 - 10 Ocak hafta sonu sokağa çıkmak yasak mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri, izinleri

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri vatandaşların gündeminde yerini alıyor. Koronavirüs salgını önlemek amacıyla haftalardır uygulanan kısıtlamalar bu hafta da var mı araştırma konusu. Peki, 9-10 Ocak 2021 hafta sonu yasak var mı? Bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?

İçişleri Bakanlığı tarafından son kabine toplantısında belirlenen saat aralıklarında uygulanan sokağa çıkma yasağı, her hafta sonu toplamda 56 saat boyunca devam ediyor. Bu kapsamda hafta sonu yaklaşırken vatandaşların gündeminde yine sokağa çıkma yasak saatleri yer almaya başladı. Peki, 9-10 Ocak 2021 bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasaklar ne zaman bitecek? Bu akşam sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? İşte sokağa çıkma kısıtlama saatleri…

9 OCAK CUMARTESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı Türkiye'nin koronavirüs gündeminde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs tedbirlerine yönelik hareketliliği azaltmak için uygulanan kısıtlama, hafta sonları cuma akşamı saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek.9-10 Ocak tarihlerinde de kısıtlama geçerli olacak. Sokağa çıkma yasağı bu hafta da cuma akşamı saat 21.00'da başlayacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilki 4-7 Aralık tarihlerinde yapıldı. Kısıtlamalar yaklaşık 1 aydır hafta sonları uygulanıyor.

Bu hafta sonu da 8 Ocak Cuma günü sokağa çıkma yasağı saat 21.00'de başlayacak. Kısıtlama 11 Ocak Pazartesi sabahı 05.00'e kadar kesintisiz sürecek.