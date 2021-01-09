9 Ocak Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu dolmuşlar çalışıyor mu? Minibüsler çalışıyor mu? Maske takmak zorunu mu?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri vatandaşların gündeminde yerini alıyor. Peki, Hafta sonu dolmuşlar çalışıyor mu? Minibüsler çalışıyor mu? Maske takmak zorunu mu? 9 Ocak Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından son kabine toplantısında belirlenen saat aralıklarında uygulanan sokağa çıkma yasağı, her hafta sonu toplamda 56 saat boyunca devam ediyor. 9 Ocak Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu dolmuşlar çalışıyor mu? Minibüsler çalışıyor mu? Maske takmak zorunu mu?

9 OCAK CUMARTESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, hafta sonlarına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının altıncı uygulamasının bugün saat 21.00'de başlayıp, pazartesi günü sabah 05.00'de sonlanacağı belirtildi.

HAFTA SONU DOLMUŞLAR ÇALIŞIYOR MU?

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı gün ulaşım hizmetleri verilmeye devam edilecek. Vatandaşlar genelgede belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya Bakanlığımıza ait E¬BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

MİNİBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?

Belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin şehirlerarası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacaktır. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

Ayrıca, Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri de hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf tutuluyor.

MASKE TAKMAK ZORUNU MU?

Genelgeye göre ülke genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA KULLANABİLECEK Mİ?

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 19161 sayılı Genelgemizle belirlenen saatler içerisinde (10.0013.00, 13.0016.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarının kısıtlanması öngörülmüştür.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında çalışma izni olan 20 yaş altı vatandaşlar çalışma belgelerini yanlarında bulundurarak ulaşım araçlarını kullanabilecekler.

Ayrıca Şehir içi toplu ulaşım araçlarında yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla ilgili mahalli idarelerce alınması gereken tedbirlerin (sefer sayısının artırılması, denetim vb.) İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenecek.