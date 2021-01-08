9 Ocak Cumartesi EBA ders programları! İlkokul haftalık ders programı, ortaokul haftalık ders programı, lise haftalık ders programı!
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9 Ocak Cumartesi EBA ders programları! İlkokul haftalık ders programı, ortaokul haftalık ders programı, lise haftalık ders programı!

08.01.2021 16:08 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:12
9 Ocak Cumartesi EBA ders programları! İlkokul haftalık ders programı, ortaokul haftalık ders programı, lise haftalık ders programı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından haftalık ders programları yayınlandı. 9 Ocak Cumartesi EBA ders programları! İlkokul haftalık ders programı, ortaokul haftalık ders programı, lise haftalık ders programı!

Haftalık olarak yayınlanan ders programlarına erişim sağlandı. 9 Ocak Cumartesi EBA ders programları! İlkokul haftalık ders programı, ortaokul haftalık ders programı, lise haftalık ders programı!

EBA 9 OCAK DERS PROGRAMLARI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan haftalık ders programı yayınlandı. Öğrenciler eba.gov.tr. adresinden öğrenci girişi yaparak veya TRT'nin farklı kanallarında TRT EBA ilkokul, TRT EBA ortaokul, TRT EBA Liseadresinden de derslerini takip edebiliyor. Aşağıda bulunan linkler ile haftalık ders programlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TEKRAR DERS SAATLERİ

Dersleri kaçıran veya tekrar izlemek isteyen öğrenciler için ise saat 13:30 ile 17:30 ve 17:30 - 21:30 saatleri arasında tekrar yayınları olacak.

İLKOKUL HAFTALIK DERS PROGRAMIN İÇİN TIKLAYINIZ

ORTAOKUL HAFTALIK DERS PROGRAMIN İÇİN TIKLAYINIZ

LİSE HAFTALIK DERS PROGRAMIN İÇİN TIKLAYINIZ

EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI VE YAYIN SAATLERİ

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