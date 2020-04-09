9 Nisan Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Gündem ›› 9 Nisan Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? - Haber
İstanbul, Güncel

9 Nisan Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

BEDAŞ planlı bakım ve kesinti çalışmalarını corona virüs salgını nedeniyle bir süreliğine erteledi. Bu dönemde kesinti ve bakım çalışmaları yürütülmeyecek. Sadece belirli bölge ve ilçelerde kesintiler oalcak.

09.04.2020 09:06 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:06
9 Nisan Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

BEDAŞ düzenli olarak yürüttüğü planlı bakım, kesinti ve yatırım çalışmalarını koronavirüs nedeniyle erteledi. Detaylar haberimizde. İstanbul elektrik kesintileri durduruldu mu? İstanbul elektrik çalışmaları ertelendi mi? Elektrik planlı bakım ve kesim çalışmaları durduruldu. Sadece bazı ilçelerde kesim çalışmaları devam etmektedir. O ilçeler şu şekilde:

İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 09.04.2020 15:00 - 09.04.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ/ MERKEZEFENDİ mah G/41., G/42., G/43., G/44., G/45., G/46., G/47., G/48., G/49., G/50., G/57., G/58., G/60., YENİ ÇİFTLİK YOLU sk/ SEYİTNİZAM mah G/39., G/40., YENİ ÇİFTLİK YOLU, YUNUS EMRE sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2431486) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2431486)

İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 09.04.2020 13:00 - 09.04.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2121., 2131. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2430717) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2430717)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 09.04.2020 15:00 - 09.04.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ZÜBEYDE HANIM mah 1272., 1275/1., 1279., 1280., 1281., 1282., 1283., 1285., 1286., 1287., 1288., 1288/1., 1289., 1289/1., 1290., 1291., 1291/1., 1292/2., 1293., 1294., 1298., 1300., 1342., 1343., 1344., 1345/1., 1347., 1348., 1349., 1350/1., 1351., 1440., 1441., 1442., 1442/1., 1443., 1444., 1445., 1464., GAZİ, OKUL, ŞEHİT NURETTİN ATEŞ, ŞEHİT SAVAŞ KOYUN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2430732) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2430732)

İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 09.04.2020 18:00 - 09.04.2020 22:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2430820) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2430820)

İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 08.04.2020 20:00 - 09.04.2020 04:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÖKEVLER mah 2312., 529. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2425122) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2425122)

İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 09.04.2020 09:00 - 09.04.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah AHMET TANER KIŞLALI, DUMLUPINAR sk/ YENİBOSNA MERKEZ mah MUŞTU sk/ ZAFER mah BAHARGÜLLÜ, BAHARGÜLÜ, DUMLUPINAR, YILDIRIM BEYAZIT, ÇALIŞLAR, ÇINAR 1 sk/ ÇOBANÇEŞME mah DERİNKUYU, GÜNEŞLİ 1, KALENDER, KIMIZ, ULUDAĞ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2430265) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2430265)

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yastık akımına yeni bir soluk getiren Ebru, battaniyeyi elbise yapıp poz verdi Haber
Yastık akımına yeni bir soluk getiren Ebru, battaniyeyi elbise yapıp poz verdi
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı Haber
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı
Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı Haber
Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı
Vali devreye girdi, hurdacının cezası iptal edildi Haber
Vali devreye girdi, hurdacının cezası iptal edildi
Tüm dünya 'Aşı bulundu' haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi Haber
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler Haber
Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler
Acun Ilıcalı'dan Survivor'daki aşk iddiasına ilk yorum: Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum
Acun Ilıcalı'dan Survivor'daki aşk iddiasına ilk yorum: Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum
Yaşlılara 'Ölün' diyen Kerimcan Durmaz, sokakta arkadaşıyla dans etti
Yaşlılara "Ölün" diyen Kerimcan Durmaz, sokakta arkadaşıyla dans etti
Koronavirüsü yenen Özge hemşire yaşadıklarını anlattı: Moralinizi yüksek tutun
Koronavirüsü yenen Özge hemşire yaşadıklarını anlattı: Moralinizi yüksek tutun
Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi
Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi
Dr. Mehmet Öz'ün 'Karantinada ilişkiye girin' önerisi İrem Derici'ye soruldu
Dr. Mehmet Öz'ün "Karantinada ilişkiye girin" önerisi İrem Derici'ye soruldu
Paket servise başlayan Nusret'in uçuk fiyatları cep yaktı
Paket servise başlayan Nusret'in uçuk fiyatları cep yaktı
Birleşme partisinden bahseden Acun Ilıcalı'dan Survivor kararı: Eşit olmadığı için takımları karıştıracağız
Birleşme partisinden bahseden Acun Ilıcalı'dan Survivor kararı: Eşit olmadığı için takımları karıştıracağız
Erdoğan'ın CHP'yi Atatürk üzerinden vurmak için koronavirüs konuşmasında Tekalif-i Milliye'den bahsettiği iddia edildi
Erdoğan'ın CHP'yi Atatürk üzerinden vurmak için koronavirüs konuşmasında Tekalif-i Milliye'den bahsettiği iddia...
Sercan Yıldırım, Survivor'daki müthiş geri dönüşte Bursaspor'la yaşadıkları şampiyonluğu hatırlattı
Sercan Yıldırım, Survivor'daki müthiş geri dönüşte Bursaspor'la yaşadıkları şampiyonluğu hatırlattı
MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis karıştı
MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis...
Son dakika: 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina devam ederken 5 ildeki 6 yerleşim yerinde sona erdi
Son dakika: 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina devam ederken 5 ildeki 6 yerleşim yerinde sona erdi
İsimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
İsimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
Son Dakika: İspanya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 757 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: İspanya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 757 kişi daha hayatını kaybetti
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'den gelen son görüntüler duygulandırdı
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'den gelen son görüntüler duygulandırdı
'Virüs yaşlıları öldürüyor' düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı
"Virüs yaşlıları öldürüyor" düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı
ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı
ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı
Ali Koç önerdi, Fenerbahçe Cavani'yi radarına aldı
Ali Koç önerdi, Fenerbahçe Cavani'yi radarına aldı
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep...
Celal Şengör, Neymar'ın transferi için 222 milyon euro verilmesini sert sözlerle eleştirdi
Celal Şengör, Neymar'ın transferi için 222 milyon euro verilmesini sert sözlerle eleştirdi
Şarkıcı Güliz Ayla'dan karantinada direk dansı yaptı
Şarkıcı Güliz Ayla'dan karantinada direk dansı yaptı
Koronavirüse yakalanan karantinadaki 3 yaşındaki Defne'ye yeniden test yapılacak
Koronavirüse yakalanan karantinadaki 3 yaşındaki Defne'ye yeniden test yapılacak
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir
Usta oyuncu Sermiyan Midyat, Zümrüdüanka dizisinin kadrosuna katıldı
Usta oyuncu Sermiyan Midyat, Zümrüdüanka dizisinin kadrosuna katıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Özlem Zengin Süleyman Soylu Abdulhamit Gül Meral Danış Beştaş
Magazin Pınar Deniz Şeyma Subaşı Esra Balamir Cüneyt Özdemir
Spor Ali Koç Bülent Uygun Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Polis Nisan İspanya
Şu an buradasınız: 9 Nisan Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 09:32:01. #1.14#
title