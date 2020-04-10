9 Nisan koronavirüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı!
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Gündem ›› 9 Nisan koronavirüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı! - Haber
Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel

9 Nisan koronavirüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı!

Sağlık Bakanlığı Türkiye'de kaç koronavirüs vakası var, kaç ölüm var, iyileşen sayısı ve koronavirüs hakkında merak edilen diğer detayları web sitesinden açıklıyor. Peki, 9 Nisan koronavirüs Türkiye son durum, koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı!

10.04.2020 09:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:36
9 Nisan koronavirüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı!

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizi de etkisi altına aldı. Vatandaşlar 9 Nisan koronavirüs Türkiye son durum, koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü, koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı gibi konuları merak ediyor. İşte resmi rakamlarla koronavirüs istatistikleri!

9 NİSAN TOPLAM TEST SAYISI

9 Nisan itibariyle toplam test sayısı 276.346 olarak gerçekleşti.

9 NİSAN KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI

9 Nisan itibariyle toplam koronavirüs vaka sayısı 42.282 olarak gerçekleşti.

9 NİSAN TOPLAM VEFAT SAYISI

9 Nisan itibariyle toplam vefat sayısı 908 olarak gerçekleşti.

9 NİSAN TOPLAM YOĞUN BAKIM SAYISI

9 Nisan itibariyle toplam yoğun bakım sayısı 1552 olarak gerçekleşti.

9 NİSAN TOPLAM ENTÜBE SAYISI

9 Nisan itibariyle toplam entübe sayısı 1017 olarak gerçekleşti.

9 NİSAN İYİLEŞEN HASTA SAYISI

9 Nisan itibariyle iyileşen hasta sayısı 2142 olarak gerçekleşti.

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı Haber
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı
Tedbirlere uyan ve sadece 30 vaka görülen kent, en güvenli büyükşehir oldu Haber
Tedbirlere uyan ve sadece 30 vaka görülen kent, en güvenli büyükşehir oldu
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor Haber
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haber
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haber
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haber
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Erdoğan'ın talimatını verdiği koronavirüs yasasıyla vatandaşları rahatlatacak ekonomik düzenlemeler geliyor
Erdoğan'ın talimatını verdiği koronavirüs yasasıyla vatandaşları rahatlatacak ekonomik düzenlemeler geliyor
Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti
Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti
ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden aylar önce haberdar ettiğini yazdı
ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden aylar önce haberdar ettiğini yazdı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu elektronik posta yoluyla tehdit eden şüpheli tutuklandı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu elektronik posta yoluyla tehdit eden şüpheli tutuklandı
Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz
Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz
Survivor Sercan, Nisa için aç kalmayı göze aldı: Ona kıyamıyorum, yesin
Survivor Sercan, Nisa için aç kalmayı göze aldı: Ona kıyamıyorum, yesin
Koronavirüsü yenen Burak Akkul, uyutulma yöntemiyle hastalıktan kurtuldu
Koronavirüsü yenen Burak Akkul, uyutulma yöntemiyle hastalıktan kurtuldu
Vücuda yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu Özaslan, yarı çıplak poz verdi
Vücuda yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu Özaslan, yarı çıplak poz verdi
Union Berlin'de oynayan milli futbolcu Yunus Mallı karantinada
Union Berlin'de oynayan milli futbolcu Yunus Mallı karantinada
TBMM'de AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında koronavirüs verileri üzerinden tartışma çıktı
TBMM'de AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında koronavirüs verileri üzerinden tartışma çıktı
İmamoğlu'nu 'Seni paramparça edeceğim' diye tehdit eden kişi adliyeye sevk edilirken görüntülendi
İmamoğlu'nu "Seni paramparça edeceğim" diye tehdit eden kişi adliyeye sevk edilirken görüntülendi
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı
Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı
Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 350 bini aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 350 bini aştı
Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı
Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
1 milyon lira ödülle aranan PKK'lı terörist yaralı ele geçirildi
1 milyon lira ödülle aranan PKK'lı terörist yaralı ele geçirildi
Karantinadan kaçan hastanın ilginç savunması: Kimse bir şey söylemedi, çıkıp gittim
Karantinadan kaçan hastanın ilginç savunması: Kimse bir şey söylemedi, çıkıp gittim
Evde saç kesimi nasıl yapılır? Ünlü erkek berberi Şükrü Dudu, uygulamalı anlattı
Evde saç kesimi nasıl yapılır? Ünlü erkek berberi Şükrü Dudu, uygulamalı anlattı
Avukat Serdar Öktem, sokağa çıkanlar için 'Geberin' diyen Kerimcan Durmaz hakkında suç duyurusunda bulundu
Avukat Serdar Öktem, sokağa çıkanlar için "Geberin" diyen Kerimcan Durmaz hakkında suç duyurusunda bulundu
Dün falezlerde intihara kalkışan genç, bugün de kayalıklarda intihar girişiminde bulundu
Dün falezlerde intihara kalkışan genç, bugün de kayalıklarda intihar girişiminde bulundu
Sağlık Bakanlığı'ndan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik koronavirüs önlemi
Sağlık Bakanlığı'ndan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik koronavirüs önlemi
Ebru Gündeş, salgın nedeniyle çalışamayan ekibini maaşa bağladı
Ebru Gündeş, salgın nedeniyle çalışamayan ekibini maaşa bağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Levent Dörter Kim Kardashian Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Malcolm Thomas Dorukhan Toköz Radamel Falcao
Daha Fazla Kadın Futbolcu Araştırma İngiltere
Şu an buradasınız: 9 Nisan koronavirüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 10:35:17. #1.15#
title