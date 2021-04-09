9 Nisan Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
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9 Nisan Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem
9 Nisan Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

9 Nisan Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 9 Nisan'da İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 9 Nisan CumaBoğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 9 Nisan Cuma İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 3463321

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKMİNARE, EBUBEKİR, ERTAŞ, FUNDALIK, GÜLİZ, HAYDAR, HUKUK, LEYLA, MAHPERİ, MAHİR, MARUF, OKUMUŞ, PALA, REFİKA, SARI ORKİDE, SELAHATTİN EYYUBİ, SIRMALI, TAŞOCAĞI, TOYGUN, TÜRKSOY, YAZ, YEDİVEREN, YENER, YENİGÜN, ZEREN, ÇAY, İTİMAT sk/ BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah TÜRKSOY sk bölgelerinde 09/04/2021 01:00:00 - 09/04/2021 01:20:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 3463338

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BAHRİYE, ERTAŞ, GELİBOLU, MAHİR, PALA, TÜRKSOY, YILDIRIM BEYAZIT, İSKEFİYE, ŞÖHRET sk/ BOLLUCA mah ÇEMBERLİTAŞ sk/ HİCRET mah KADİM, KIBRIS, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 09/04/2021 01:00:00 - 09/04/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 3438285

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURSUNKÖY mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, HADIMKÖY-DURSUNKÖY sk/ YASSIÖREN mah BALKIRI, BAYINDIR, BELDE, DOLUNAY, FIRAT, HADIMKÖY, MEDİHA sk// FATİH ilce MERKEZ-YEDİKULE mah KÜRKÇÜBAŞI ÇIKMAZI sk bölgelerinde 09/04/2021 02:00:00 - 09/04/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 3463340

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BAHRİYE, ERTAŞ, GELİBOLU, MAHİR, PALA, TÜRKSOY, YILDIRIM BEYAZIT, İSKEFİYE, ŞÖHRET sk/ BOLLUCA mah ÇEMBERLİTAŞ sk/ HİCRET mah KADİM, KIBRIS, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 09/04/2021 02:00:00 - 09/04/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 3463363

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BAHRİYE, ERTAŞ, GELİBOLU, MAHİR, PALA, TÜRKSOY, YILDIRIM BEYAZIT, İSKEFİYE, ŞÖHRET sk/ BOLLUCA mah ÇEMBERLİTAŞ sk/ HİCRET mah KADİM, KIBRIS, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 09/04/2021 03:00:00 - 09/04/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ...

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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