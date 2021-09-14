9 milyon bandrolsüz makaronla yakalanan tır sürücüsü tutuklandı - Haberler
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9 milyon bandrolsüz makaronla yakalanan tır sürücüsü tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
9 milyon bandrolsüz makaronla yakalanan tır sürücüsü tutuklandı

Aksaray'da şüphe üzerine durdurulan tırda 9 milyon adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Aksaray'da şüphe üzerine durdurulan tırda 9 milyon adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan tırın sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray'da rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından yapılan uygulamada şüphe üzerine bir tır durduruldu. Ehliyet ve ruhsat kontrolü yapılan tırın sürücüsü M.A.'nın tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen KOM ekipleri, tırda arama yaptı. Yapılan aramada toplam 900 adet koli içerisine gizlemiş 45 bin paket halinde 9 milyon adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. Araç sürücüsü M.A., 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Aksaray Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi. - AKSARAY

9 milyon bandrolsüz makaronla yakalanan tır sürücüsü tutuklandı

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Haber: 9 milyon bandrolsüz makaronla yakalanan tır sürücüsü tutuklandı - Haberler
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