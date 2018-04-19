9 Metrelik Direkten Düşerek Öldü

Gaziantep'te elektrik kablosu çekmek için 9 metre yükseklikteki direğe çıkan kişi düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Burç Esentepe Mahallesi yolunda meydana geldi. Mehmet Şekeroğlu (49) elektrik kablosu çekmek için 9 metrelik direğe çıktı. Dengesini kaybedip yere düşen Şekeroğlu hemen hastaneye kaldırıldı. Mehmet Şekeroğlu hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan incelemenin ardından Şekeroğlu'nun cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - GAZİANTEP