9 Metrekarelik Dükkanda Üç Çocuk Okutup 65 Yıl Geçirdi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki İsmail İpek, çocuk yaşta babasının yanında çalışmaya başladığı dükkanda 65 yıl geçirdi.

Babasının ilçedeki tarihi Bedesten yakınlarında işlettiği dükkanda ilkokuldan sonra çalışmaya başlayıp bir daha kopamayan İsmail İpek, hırdavat ve bakkaliye üzerine ürün sattığı ahşap dükkanda ileri yaşına rağmen çalışmayı sürdürüyor.

Tabelasından rafına kullanılan eşyalardan satılan birçok ürüne kadar insanı adeta tarih yolculuğuna çıkartan 9 metrekarelik işletmeye küçüklüğü nedeniyle aynı anda en fazla 3-4 kişi girebiliyor.

İpek, teneke içinde yakılan ateşle ısınan dükkanın raflarıyla malların raflarda diziliş şeklini bile uzun yıllardır değiştirmiyor.

İsmail İpek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının dükkanında ilkokulu bitirdikten sonra 11 yaşlarında çalışmaya başladığını söyledi.

Eskiden veresiye defterin bulunduğunu ancak son yıllarda satışlarının azalması nedeniyle artık bu uygulamanın kalktığını belirten İpek, marketlerin açılmasıyla satışlarının oldukça düştüğünü anlattı.

İpek, 1996'da emekli olduğunu ama çalışmayı bırakmadığına işaret ederek, "Bu dükkandan şimdi günlük 40-50 lira ancak kazanıyorum ama burayı sığınağımız kabul ediyoruz. Alışveriş çok olmasa da gelip gidiyoruz her zaman. Akşam oluyor, sabah oluyor, gün dolduruyoruz." ifadesini kullandı.

Dükkanından elde ettiği gelirle üç çocuğunu okuttuğunu dile getiren İpek, "Birisi astsubay oldu, emekli şimdi. Diğer ikisi de öğretmen. Babamızla birlikte olduğumuz dönemlerde rahattık. Babam 1973 yılında vefat edince dükkanın da geçimin de tüm yükü sırtımıza bindi. Zorluklara rağmen işimize sarıldık." diye konuştu.

İsmail İpek, ilçeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin dükkanını "antika dükkanına" benzettiğine dikkati çekerek, ömrü olduğu sürece çalışmayı sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: AA