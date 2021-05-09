9 Mayıs Pazar İzmir iftar vakti, ezan vakti ne zaman? 10 Mayıs İzmir sahur vakti ne zaman?

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Oruçlarını açmak isteyen İzmir halkı, iftar vaktinin ne zaman olduğunu araştırıyor. Sahur vaktinin de merak edenler 10 Mayıs İzmir sahur vakti ne zaman, sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 10 Mayıs İzmir sahur vakti ne zaman? 9 Mayıs Cumartesi İzmir iftar vakti, ezan vakti ne zaman?

9 MAYIS İZMİR İFTAR VAKTİ

İzmir iftar vakti: 20:18

10 MAYIS İZMİR SAHUR VAKTİ

İzmir sahur vakti: 4.24

İFTAR DUASI NASIL YAPILIR?

Allah Resûlü, "Her oruçlunun iftarını açtığında reddedilmeyen bir duası vardır." diyerek müminlere bu sevinç ve bağışlanma vaktinde dua etmelerini öğütlemiştir. Bu hadisi Peygamberimizden nakleden sahâbî Abdullah b. Amr"ın (ra) iftar vaktinde,"Allah"ım! Senden herşeyi kuşatan rahmetin ile beni bağışlamanı dilerim." diyerek dua ettiği bilinmektedir.