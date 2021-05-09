"9 Mayıs Dünya Çölyak Farkındalık Günü"

Elazığ Glütensiz Beslenme ve Çölyak Derneği, "9 Mayıs Dünya Çölyak Farkındalık Günü" dolayısıyla düzenlediği etkinlik kapsamında hastaları ziyaret etti.

Elazığ Glütensiz Beslenme ve Çölyak Derneği, "9 Mayıs Dünya Çölyak Farkındalık Günü" dolayısıyla düzenlediği etkinlik kapsamında hastaları ziyaret etti.

Dernek Başkanı Rıdvan Fırat, AK Parti Elazığ Kadın Kolları Başkanı Canan Şavlı ile çölyak hastalarını ziyaret ederek sıkıntı ve taleplerini dinledi.

Hastalara yaşamlarında kolaylıklar dileyen Fırat, şunları kaydetti:

"Dernek olarak kuruluşumuzdan bugüne misyonuz gereği çölyaklı hastalarımızın ve ailelerinin hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda 9 Mayıs'ta bizleri yalnız bırakmayan Başkan Şavlı ve üyelerimize teşekkürü bir borç biliriz. Bu vesile ile tüm üyelerimizin 9 Mayıs Dünya Çölyak Farkındalık Günü'nü ve annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum."

Fırat, yılın annesi olarak seçtikleri Kamile Gün'e de bir yıl boyunca tüm glütensiz ürünlerin ücretsiz olarak verileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen