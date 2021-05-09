"9 Mayıs Dünya Çölyak Farkındalık Günü"

Şanlıurfa Çölyak Derneği Başkanı Hasan Doğan, "9 Mayıs Dünya Çölyak Farkındalık Günü" dolaysıyla mesaj yayınladı.

Şanlıurfa Çölyak Derneği Başkanı Hasan Doğan, "9 Mayıs Dünya Çölyak Farkındalık Günü" dolaysıyla mesaj yayınladı.

Doğan, mesajında çölyaklı ailelere her zaman yanlarında olduklarını ve kendilerine destek sunan herkese teşekkür ettiklerini belirtti.

Kentte 1737 çölyaklı bulunduğunu ifade eden Doğan şunları kaydetti:

"Çölyaklı kardeşlerimizin 9 Mayıs Dünya Çölyak Farkındalık Günü kutlarım. Bugünü önemsememiz belirtmemiz önemli bir konu. Çölyaklar kardeşlerimiz için farkındalık olması için bunu gündeme tutmamız lazım her zaman. Çünkü bu insanlar glütensiz beslendikleri için çölyaklı kardeşlerimiz buğday, çavdar ve yulaf bu üründe glüten bulunduğu için tüketmedikleri için sıkıntı yaşamakta. Glütensiz ürünler de piyasada pahalı bulunmakta. Bizler çölyaklar olarak farkındalığı ve bu önemli günü çok önemsediğimiz için bizlere destek sunan başta belediyelerimize vakıflarımızdan Allah razı olsun. Şanlıurfa'da şu an bin 737 kişi çölyaklı kardeşimiz bulunuyor. Tüm çölyaklı kardeşlerimizin günü sağlıklı ve huzurlu geçirmesini diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ