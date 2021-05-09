"9 Mayıs Dünya Çölyak Farkındalık Günü"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"9 Mayıs Dünya Çölyak Farkındalık Günü"

'9 Mayıs Dünya Çölyak Farkındalık Günü'
Anadolu Ajansı / Reşit Dağ - Haberler | Güncel

Şanlıurfa Çölyak Derneği Başkanı Hasan Doğan, "9 Mayıs Dünya Çölyak Farkındalık Günü" dolaysıyla mesaj yayınladı.

Şanlıurfa Çölyak Derneği Başkanı Hasan Doğan, "9 Mayıs Dünya Çölyak Farkındalık Günü" dolaysıyla mesaj yayınladı.

Doğan, mesajında çölyaklı ailelere her zaman yanlarında olduklarını ve kendilerine destek sunan herkese teşekkür ettiklerini belirtti.

Kentte 1737 çölyaklı bulunduğunu ifade eden Doğan şunları kaydetti:

"Çölyaklı kardeşlerimizin 9 Mayıs Dünya Çölyak Farkındalık Günü kutlarım. Bugünü önemsememiz belirtmemiz önemli bir konu. Çölyaklar kardeşlerimiz için farkındalık olması için bunu gündeme tutmamız lazım her zaman. Çünkü bu insanlar glütensiz beslendikleri için çölyaklı kardeşlerimiz buğday, çavdar ve yulaf bu üründe glüten bulunduğu için tüketmedikleri için sıkıntı yaşamakta. Glütensiz ürünler de piyasada pahalı bulunmakta. Bizler çölyaklar olarak farkındalığı ve bu önemli günü çok önemsediğimiz için bizlere destek sunan başta belediyelerimize vakıflarımızdan Allah razı olsun. Şanlıurfa'da şu an bin 737 kişi çölyaklı kardeşimiz bulunuyor. Tüm çölyaklı kardeşlerimizin günü sağlıklı ve huzurlu geçirmesini diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu
Magazin Cansu Dere Demet Akalın Şeyma Subaşı Barış Murat Yağcı
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Fatih Terim Gökhan Töre Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: "9 Mayıs Dünya Çölyak Farkındalık Günü" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 17:18:21. #1.14#

title