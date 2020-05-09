9 Mayıs 2020 Cumartesi 31122 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
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9 Mayıs 2020 Cumartesi 31122 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları

9 Mayıs 2020 Cumartesi 31122 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
09.05.2020 08:56 | Son Güncelleme: 09.05.2020 08:56

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 9 Mayıs günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde, Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 9 Mayıs 2020 ve 31122 sayılı Resmi Gazete...

9 Mayıs tarihli Resmi Gazete de neler var? Toplam 300 sayfadan oluşan 9 Mayıs 2020 Cumartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

31122 SAYILI RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Arasında IFAD Ülke Ofisi-Doğu Avrupa ve Orta Asya Merkezi Kurulmasına İlişkin Ev Sahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2496)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2497)

–– Samsun İli, Atakum İlçesi, Çobanözü Mahallesi ile İlkadım İlçesi, Toybelen Mahallesi Sınırları İçerisinde Samsun Büyükşehir Belediyesince İlan Edilen Sanayi Gelişim Alanı Kapsamında Bulunan Bazı Taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2498)

–– Elazığ İli, Sivrice İlçesi, Gölbaşı Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2499)

–– 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair Karar (Karar Sayısı: 2500)

–– Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2501)

–– 2020 Yılında Yapılacak Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2502)

–– 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair Karar (Karar Sayısı: 2503)

–– Ekli I Sayılı Listede Belirtilen Enstitü ve Fakültelerin Kurulması ve Ekli II Sayılı Listede Belirtilen Enstitü ve Yüksekokulların Kapatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı:?2504)

–– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 2506)

–– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2020/195)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/196, 197, 198)

YÖNETMELİKLER

–– Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği (Karar Sayısı: 2505)

–– Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ticaret Bakanlığı Zati Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmelik

–– Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Bilimleri ve Sporcu Yetiştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Hasan Kalyoncu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019/46)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/13)

–– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

KURUL KARARLARI

–– Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 22/04/2020 Tarihli ve 2020/315 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/05/2020 Tarihli ve 9337 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/05/2020 Tarihli ve 9339-2 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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