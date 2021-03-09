9 Mart Salı hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki, Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak? İşte 9 Mart 2021 günlük hava durumu tahminleri!
Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Son günlerde havanın Türkiye genelinde soğuklarını arttırması vatandaşları etkiliyor. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız. 9 Mart Salı hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?
9 MART SALI GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Muğla, Aydın, Denizli, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, zamanla Marmara ve Ege'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA BÖLGESİ
EDİRNE °C, 15°C Az bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C Az bulutlu
KOCAELİ °C, 15°C Az bulutlu
EGE BÖLGESİ
A.KARAHİSAR °C, 13°C Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR °C, 19°C Paçalı yer yer çok bulutlu
MANİSA °C, 19°C Parçalı bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
ADANA °C, 20°C Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 19°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde batı kıyıları sağanak yağışlı
HATAY °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 14°C Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
ANKARA °C, 12°C Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 12°C Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C Az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 11°C Az bulutlu
KARADENİZ BÖLGESİ
BOLU °C, 12°C Az bulutlu
DÜZCE °C, 16°C Az bulutlu
KASTAMONU °C, 11°C Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu
AMASYA °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 11°C Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 11°C Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
ERZURUM °C, 1°C Parçalı ve az bulutlu
HAKKARİ °C, 6°C Parçalı bulutlu
KARS °C, 1°C Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 6°C Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
DİYARBAKIR °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 16°C Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
9 MART SALI İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, zamanla kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
9 MART SALI ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?
Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.Sabah ve gece saatlerinde, bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Batılı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.
9 MART SALI İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?
Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Aydın'ın güney ilçeleri kısa süreli sağanak yağışlı, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir çevreleri pus, yer yer sisli geçecek.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkları kuzey kesimlerde 3 ila 5 derece, güney kesimlerde 1 ila 3 derece artacak.
RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, kıyı kesimlerde zaman zaman orta kuvvette esecek.