9 Mart Salı hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki, Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak? İşte 9 Mart 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Son günlerde havanın Türkiye genelinde soğuklarını arttırması vatandaşları etkiliyor. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız. 9 Mart Salı hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?

9 MART SALI GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Muğla, Aydın, Denizli, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, zamanla Marmara ve Ege'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE °C, 15°C Az bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C Az bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C Az bulutlu

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, 13°C Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C Paçalı yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 19°C Parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 20°C Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 19°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde batı kıyıları sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 14°C Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, 12°C Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 12°C Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C Az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 11°C Az bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, 12°C Az bulutlu

DÜZCE °C, 16°C Az bulutlu

KASTAMONU °C, 11°C Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 11°C Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 11°C Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM °C, 1°C Parçalı ve az bulutlu

HAKKARİ °C, 6°C Parçalı bulutlu

KARS °C, 1°C Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 6°C Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu

9 MART SALI İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, zamanla kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

9 MART SALI ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.Sabah ve gece saatlerinde, bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Batılı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.

9 MART SALI İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Aydın'ın güney ilçeleri kısa süreli sağanak yağışlı, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir çevreleri pus, yer yer sisli geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkları kuzey kesimlerde 3 ila 5 derece, güney kesimlerde 1 ila 3 derece artacak.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, kıyı kesimlerde zaman zaman orta kuvvette esecek.

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