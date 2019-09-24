9. Malatya Uluslararası Film Festivali'ne doğru

24.09.2019 16:50

Malatya'da 15-19 Kasım'da düzenlenecek "9. Malatya Uluslararası Film Festivali"nin hazırlıkları sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Valilik, Battalgazi ve Yeşilyurt belediyelerinin de iş birliğiyle 15-19 Kasım'da düzenlenecek festivalin yönetmelikleri ve başvuru formları, festivalin resmi internet sitesinden yayınlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Festival Başkanı ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, şehir ve belediye olarak festivale hazır olduklarını belirtti.

Festivale uluslararası filmlerin oyuncu ve yönetmenlerini davet edeceklerini bildiren Gürkan, özellikle çevre iller olmak üzere tüm Türkiye'den sinemaseverleri Malatya'ya beklediklerini kaydetti.

Festivalin yönetmenliğini Haydar Işık'ın yaptığını belirten Gürkan, festivalin yenilik ve sürprizleriyle 9'uncu kez sinemaseverleri bir araya getireceğine işaret etti.

Yarışma bölümünün bu yılki ana kategorilerinin "Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması", "Ulusal Kısa Metrajlı Film Yarışması" olarak belirlendiğini ifade eden Gürkan, 5 Ekim'e kadar festivalin resmi internet sitesinden başvuruların kabul edileceğini bildirdi.

Gürkan, festivalde "En İyi Film" için Kristal Kayısı Ödülü ile 100 bin lira verileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ulusal yarışmada ayrıca En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, Fahri Kayahan En İyi Müzik Ödülü, Kemal Sunal Halk Ödülü (En İyi Film), Jüri Özel Ödülü (En İyi Film), Türk Sinemasına Katkı Ödülleri de verilecek. Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması ödüllerini bu yıl artırarak en iyi kısa filme 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye ise 7 bin 500 lira ve 'Kristal Kayısı' ödülü vereceğiz. Bu yıl, geçen yıllardan farklı olarak festival kapsamındaki etkinliklerin büyük kısmı Malatya halkına yönelik olacak. Bu konuda çok ciddi projeler hazırlandı ve çalışmaları devam ediyor."

Kaynak: AA