9. Kolordu Komutanlığından keşif, pusu ve devriye eğitimi
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9. Kolordu Komutanlığından keşif, pusu ve devriye eğitimi

08.12.2020 16:39 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:42
9. Kolordu Komutanlığından keşif, pusu ve devriye eğitimi

Erzurum'da konuşlu 9. Kolordu Komutanlığı, keşif, pusu ve devriye eğitimleri icra etti.

Erzurum'da konuşlu 9. Kolordu Komutanlığı, keşif, pusu ve devriye eğitimleri icra etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, eğitimlerin, komutanlık tarafından bir hafta süreyle icra edildiği belirtilerek, "Kahraman komandolarımız zorlu hava ve arazi şartlarında eğitimlerini başarıyla yerine getirdi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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