9 kişinin yaralandığı silahlı kavganın tarafları bir gün önce de kavga etmiş (2) 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIKonya'da, çarşıda iki grup arasında çıkan, 4'ü bölgeden geçen, toplam 9 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Konya'da, çarşıda iki grup arasında çıkan, 4'ü bölgeden geçen, toplam 9 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Ali Ç., Hüseyin Ç., Nurdoğan B. ve Bayram B. çıkarıldığı mahkekece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA