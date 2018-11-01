9 Kişinin Öldürülmesi Davası

Gaziantep'te ayrı yaşadığı eşi ve 8 akrabasını öldürdüğü, iki çocuğu yaraladığı iddiasıyla tutuklu bulunan Yusuf Taş ile kendisine yardım ettiği iddia edilen 4 yakınının yargılanmasına devam edildi.

Yusuf Taş'ın tutuklu bulunduğu Kırıkkale Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı, 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın 11. celsesine, sanığa yardım ettikleri iddiasıyla tutuksuz yargılanan babası Halil Taş, kardeşi Şerif Taş, dayısı Arif T. ve Mehmet E. ile avukatları katıldı.

Duruşmada, öldürülen Tuğba Taş'ın annesi Kudret Taş ile avukatı Metin Kınacılar ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına avukat Nesrin Özkan da hazır bulundu.

Tutuklu sanık Yusuf Taş, esas hakkındaki savunmasında olay gecesi, kendisini çağıranın karşı taraf olduğunu iddia ederek, "Bu olayın meydana gelmesine sebep olanlar karşı taraftır. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Şerif Taş, ağabeyi Yusuf Taş'a iftira atıldığını öne sürerken, diğer sanıklar da suçsuz olduklarını ifade etti.

Avukat Kınacılar ise Yusuf Taş'ın diğer sanıklar tarafından 55 gün saklandığını dile getirerek, "Diğer sanıklar yönünden istenen ceza bizi tatmin etmedi. Sanıkların 'Kasten öldürmeye azmettirmekten' cezalandırılmasını talep ediyoruz. Ayrıca adaletin tecelli edilmesinde, dosyaya hiçbir yardımları bulunmamıştır. Bu nedenle cezalarda indirim yapılmaması gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Anne Kudret Taş da Yusuf Taş'ın haricindeki diğer sanıkların "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Yusuf Taş'ın avukatı, savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kadın Meclisi üyesi psikolog Elçin Meriç, Gaziantep Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, kadın cinayetlerinde katillerin duruşmada sürekli bahane ürettiklerini söyledi.

Namus adı altında kadın cinayetlerini normalleştiren savunmaların ortaya konulduğunu ifade eden Meriç, şunları kaydetti:

"Katiller cezadan kurtulmak için bu bahaneleri kullanmaya çalışıyorlar ve adaletin buna izin vermemesi gerekiyor. Adil bir yargılama bunları dikkate almamalıdır, bu bahaneler sadece boşanma davalarının konusu olabilir, cinayet davalarının değil. Hiçbir cinayet bu şekilde örtbas edilmemelidir. Bu yüzden biz kadın cinayetleri davalarında indirimlerin sınırlandırılmasını istiyoruz. Bu davada da bu gerekçeler kabul edilip, mahkeme tarafından cezai indirim verilirse kadın cinayetleri bu şekilde devam eder. Kadın cinayetlerinin artmasının temel sebeplerinden biri de zaten bu yapılan indirimlerdir."

Meriç, öldürülen kadınların ailelerinin yalnız olmadığını sözlerine ekledi.

Olay

Merkez Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde 5 Ocak 2015'te Yusuf Taş'ın, aralarında eşinin de bulunduğu 4 kişiyi silahla öldürdüğü, 2 kişiyi yaraladığı öne sürülmüş, ayrıca olaydan kısa süre sonra Şehitkamil ilçesine bağlı Sam Mahallesi'ndeki bir evde zanlının amcası, yengesi ve 3 çocukları da silahla öldürülmüştü.