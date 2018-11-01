9 Kişinin Öldüğü Yusuf Taş Davasında Avukatın Israrlı Talebi Kararı Erteletti

9 kişinin öldüğü Yusuf Taş davasında avukatın ısrarlı talebi kararı erteletti

9 kişinin öldürüldüğü ve kararın beklendiği Yusuf Taş davasında avukatın ısrarlı talebi davayı 4 gün sonraya erteletti

GAZİANTEP - Gaziantep'te 9 kişinin katil zanlısı olarak yargılanan Yusuf Taş'ın avukatı, istediği bazı raporların sonuçları ve HTS kayıtlarının incelenmesi için ısrarla süre talep etti. Karar beklenen davada avukatın ısrarlı talebi nedeniyle dava 4 gün sonraya ertelendi.

Gaziantep'te aralarında eşi ve yakınlarının bulunduğu 9 kişiyi öldürdüğü iddia edilen Yusuf Taş'ın yargılanmasına devam edildi. 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Birden fazla kişiyi tasarlayarak kasten öldürmek ve yaralamak' suçundan 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanan Yusuf Taş, duruşmaya Kırıkkale Cezaevi'nden SEGBIS sistemi ile katıldı.

Katil zanlısı Taş, mütalaayı kabul etmeyerek, "Beni çağırıp olayın içerisine soktular. Olay gecesi beni çağıran karşı taraftır. Amcam ile telefon ile görüştüğümde oraya gitmem için beni zorlamıştır. Amcamı öldürten kayınvalidemdir" dedi.

"Abime iftira atıyorlar"

Duruşmada tutuksuz sanık olarak ifade veren Yusuf Taş'ın kardeşi Şerif Taş ise, abisi Yusuf Taş'a iftira atıldığını öne sürerek," Olayı yapan Ali ve Kudrettir. Abime iftira atıyorlar. Cinayetin işlendiği silah bile onlarındır" şeklinde konuştu.

Öte yandan baba Halil Taş ve diğer tutuksuz sanıklar savunmalarını tekrarladı.

Israrlı talep davayı erteledi

Bugün kararın açıklanması beklenen davada Yusuf Taş'ın avukatı önceden talep ettiği bazı raporların sonuçlarının gelmesi ve HTS kayıtlarının incelenmesi için ek süre talep etti. Mahkemenin ilk etapta kabul etmediği süre talebi, avukatın ısrarlı talebi ile kabul edildi. Mahkeme, duruşmayı 5 Kasım Pazartesi gününe erteledi.

Olayın geçmişi

Gaziantep'te 4 Şubat 2016 tarihinde saat 23.30 sıralarında Düztepe Mahallesi 18 Nolu Sokak 4 numaralı evde Yusuf Taş'ın eşi Tuğba Taş, eşinin teyzesi Şenel Çakmak, teyzesinin çocuğu Ahmet Can Çakmak ile amcasının oğlu Turan Taş'ın cesedi bulunmuştu. 5 Şubat sabah saat 08.45 sıralarında ise Sam Mahallesi 49 Nolu Sokak'taki 3 nolu evde Yusuf Taş'ın amcası Mustafa Taş, yengesi Gülay Taş ile çocukları Türkan, Furkan ve Rukiye Taş ölü bulunmuştu. Olayın ardından 9 kişinin katil zanlısı olarak aranan Yusuf Taş, 55 gün boyunca bulunamamıştı. İzmir'e gitmek isterken polisin operasyonu ile Gaziantep'te yakalanmıştı.