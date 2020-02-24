9 kişinin hayatını kaybettiği deprem bölgesinde yaralar sarılmaya çalışılıyor (2)

24.02.2020 13:47 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:47

CENAZELER GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Depremde hayatını kaybeden Reis Furat ile çocukları Muhammet, Fatma, Defne ve Hasret Furat ile köylüleri olan akrabalar Ekrem, Aydın ve Hüseyin Tosun, Özpınar'da, Ferhat Turca ise Güvendik Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Özpınar Mahallesi'nde 4'ü çocuk 8 kişi için düzenlenen cenaze törenine Çevre ve Şehirçilik Bakanı Murat Kurum da katıldı. Anne Nebahat'in feryatlarının yürekleri yaktığı törenin ardından baba Reis ile çocukları Muhammet, Fatma, Defne ve Hasret Furat yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi.

Behçet DALMAZ-Yaşar KAPLAN/BAŞKALE,

Kaynak: DHA